Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Efter byrådsmøde: Eleverne skal i skole fra mandag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter byrådsmøde: Eleverne skal i skole fra mandag

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet påbuddet om lukningen af kommunens skoler, men det ændrer ikke på planen. Eleverne skal i skole fra på mandag.

Helsingør - 08. april 2021 kl. 08:58 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Ved et ekstraordinært byrådsmøde klokken 08.00 i dag, skulle det besluttes, hvorvidt 0-4 klasser, samt eleverne fra 5-9 klasse, der skal i skole i lige uger, skulle i skole fra i morgen. Det skete i kølvandet på onsdag, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede påbuddet om lukning af kommunens skoler.

Læs også: Skoler kan åbne fra i morgen

Behov for forudsigelighed Gitte Kondrup (S), formand for børne- og uddannelsesudvalget startede med at have ordet, og hun var ikke i tvivl om, at eleverne først burde starte på mandag. - Lærerne har brugt påsken på at forberede fjernundervisning, mens forældrene har forberedt logistik. Der er behov for forudsigelighed, for folk skriger på varsel, og det har forældre og lærere fortjent. Det er den linje vi tidligere har haft og det skal vi fastholde. Det anbefales derfor ikke at fremrykke genåbningen til i morgen, sagde hun blandt andet.

Forslag om trivselsdag Ved byrådsmødet stillede De Konservative et forslag om, at den førnævnte gruppe af elever skulle i skole i morgen, hvor de skulle have en trivselsdag. - Det vil være en dag, som den inden efterårsferien, hvor man går en tur, spille rundbold og får mulighed for at lave noget socialt sammen, der kan give trivsel og samvær, sagde Jens Bertram blandt andet, da han stillede forslaget på vegne af sit parti.

"Hvorfor skal vi op klokken lort?" Det var dog ikke lige, der var lige begejstrerede for De Konservatives forslag, eller for den sags skyld, at byrådsmedlemmerne var indkaldt til det hasteindkaldte byrådsmøde tidligt om morgenen. - Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal op klokken lort om morgenen og gøre det her. Hvorfor skal vi blande os i det? Der er et krisebredskab og en administration, der har styr på det her. Hvorfor skal vi politikere tidligt op om morgenen og beslutte, om eleverne skal i skole én dag. Det er ikke en god måde at gøre det på, sagde Ib Kirkegaard (DF) blandt andet. Borgmester Benedikte Kiær (K) nævnte dog efter Ib Kirkegaards replik, at byrådet også blev indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde, da dagtilbuddene åbnede sidste år.

Forslag skudt ned Flere af partierne nævnte, at der formentlig ikke ville være nok tid for elever og lærere til at blive testet inden i morgen, og selvom borgmesteren påpegede, at der ikke er krav om test af elever, men derimod en opfordring om at blive testet, havde lokalpolitikerne allerede bestemt sig.

Det var derfor kun De Konservatives 9 byrådsmedlemmer, der stemte for forslaget, mens de resterende 16 byrådsmedlemmer stemte imod. Derfor er planen uændret og eleverne skal derfor møde i skole fysisk igen fra på mandag.