EU-debat og fællesspisning

Hvad skal EU kunne i forhold til klimaudfordringen, datasikkerhed, migranter og hvilken rolle skal Danmark have i et stærkt EU? Er det muligt at arbejde for et europæisk og globalt regelværk og kontrolsystem, hvor myndigheder arbejder sammen på tværs af grænser for at afsløre snyd og indkræve skat? Det er nogle af de emner, de to kandidater til Europa-Parlamentet Kim Valentin fra Venstre og Peter Westermann fra SF glæder sig til at debattere med borgerne i Helsingør mandag den 13. maj.