Se billedserie Der bliver masser af spænding i Helsingør Svømmehal næste weekend. Foto: Kim Rasmussen

EM-medaljevinder til stort svømmestævne

Helsingør - 03. marts 2018 kl. 20:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sveriges bedste kvindelige brystsvømmer der tog både guld og sølv ved EM2017, Sophie Hansson, har meldt sin ankomst til Kronborg Open sammen med en lang række svømmere i absolut særklasse fra Sverige, Danmark, Norge og Tyskland.

Kronborg Open er Nordsjællands største internationale svømmestævne, og løber af stablen 9. til 11. marts i Helsingør Svømmehal.

Stævnet fortsætter med at vokse og tiltrække endnu flere danske og udenlandske svømmere i særklasse. Med 26 klubber og 600 svømmere fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland er det lykkedes, at få plads til 6 klubber og 50 svømmere mere til årets udgave af arrangementet, og de nytilkomne klubber.

Topnavn

Blandt de individuelle topnavne er Sveriges bedste kvindelige brystsvømmer og seniorlandsholdssvømmer, Sophie Hansson fra Helsingborgs Simsällskap. Hun deltog i EM2017 i Royal Arena i 2017, hvor hun tog sølvmedalje i 50m bryst og var med på den svenske holdkap i 4x50 medley for damer, som tog guldmedaljen foran de danske damer.

Udover Sophie Hansson deltager flere svenske landsholdssvømmere som: Christoffer Carlsen, Ida Lindborg, Isak Eliasson og Jesper Björk. Ved Kronborg Open 2017 vandt Christoffer Carlsen hos herrerne, og Ida Lindborg blev nummer to blandt damerne. I år kommer de til at møde endnu hårdere konkurrence fra de danske Great Danes landsholdssvømmere Cecilie Wiuff fra Herlev og Mikkel Gadgaard fra Esbjerg samt de danske EM2017 svømmere Mia Steen Duus og Alexander Aslak Nørgaard begge fra Sigma og Magnus Jakúpsson fra Farum.

Juniorlandsholds-svømmere

Niveauet er også højt blandt juniorsvømmerne, hvor årets talent i Helsingør Kommune og junior-elitesvømmer, Karla Louise Balle, skal ud i konkurrence med flere af de danske juniorlandsholdssvømmere som Mia Steen Duus, Thea Blomsterberg og Josephine Kruse. På herresiden får Helsingørs junior-elitesvømmere Julius Munk og William Houen også fornøjelsen af at konkurrere mod juniorlandsholdssvømmerne Alexander Aslak Nørgaard fra Danmark og Nicholas Lia fra Bærumsvømmerne i Norge.

Ved DM Årgang kortbane 2018 som blev afholdt i starten af februar, blev Agnete Boelt, Sigma Swim; Asta Dolan, Gentofte Svømmeklub; Sara Bartels, Gladsaxe Svømmeklub; Schastine Skifter Tabor, Swim Team Taastrup (STT-VAT); Tobias Rosengaard, Sigma Swim; og Valdemar Menck Nielsen, Helsingør Svømmeklub alle kåret som danske årgangsmestre. De stiller også til start ved Kronborg Open.

Internationalt stævne og højt niveau

Kronborg Open trækker næsten 25 procent udenlandske svømmere til fra et rekordstort antal (10) udenlandske klubber. I tråd med Helsingør Kommunes satsning på at tiltrække større sportsevents, arbejder Helsingør Svømmeklub målrettet på at arrangere og udvikle svømmestævner.

- Der er ingen tvivl om, at den professionelle afvikling af mesterskaber som DM Årgang i juni 2016 og DM for Hold i oktober 2017, har gjort at flere af de største og bedste klubber i Danmark, har fået øjnene op for og nu prioriterer at deltage i Kronborg Open frem for andre stævner, siger stævneleder Jeanne Houen.

For at få stablet stævnet på benene bliver der trukket på hele korpset af forældre og frivillige i svømmeklubben, hvor over 100 frivillige er i gang hele weekeenden.

Borgmester Benedikte Kiær holder åbningstale i forbindelse med indmarchen klokken 8.40 lørdag 10. marts.

Der er gratis adgang til stævnet hele weekenden.