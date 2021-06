EM i Ironman påvirker erhvervslivet: - Nogle bliver hårdt ramt

Se billedserie Kortet, som er tegnet af Helsingør Kommune, viser cykelruten på 90 kilometer. Ironman betyder mange lukkede veje, men det er muligt at krydse over ved de - med rødt - markerede sluser.

Det store Ironman-stævne i Helsingør i weekenden skaber trafikale udfordringer og påvirker erhvervslivet. Arrangøren beklager på forhånd generne: - Vi har stor sympati med dem, som bliver påvirket

Helsingør - 24. juni 2021

Søndag er Helsingør på den anden ende, når der bliver holdt stort Ironman-stævne i kommunen.

Efter sidste års aflysning løber EM i halv Ironman således endelig af stablen, og deltagerne kommer godt rundt i kommunen. Løbet strækker sig nemlig over først 1,9 kilometer cykling, derefter 90 kilometers cykling, og til sidst venter så et halvmaraton.

Det kræver i sagens natur stor planlægning, og store dele af Helsingør bliver spærret af i forbindelse med afviklingen af løbet. Særligt cykeldelen får trafikale konsekvenser, da atleterne bliver sendt ud på end mere end almindeligt udfordrende søndagstur.

Opbakning er afgørende Du kan se cykelruten på kortet øverst, og ellers er følgende en overordnet beskrivelse af turen: Cykelruten går via Ndr. Strandvej op til Sandagerhusvej, og rytterne kører her mod Saunte og Borsholm, Havreholm, Horserød, Skibstrup og tilbage til Helsingør, inden ruten går mod Nygård, Ny Horserød, Tikøb og Gurre. Herefter ad Rødegårdsvej, Karlsgårdsvej, Nørreløkkevej, Hellebækvej og retur ad Esrumvej, Møllebakken, Nygade, Kronborgvej til Ny Kronborgvej.

Det er fjerde gang at Helsingør lægger vej til EM i Ironman. Når arrangørerne - Ironman Denmark - planlægger ruten, forsøger de at genere erhvervslivet og trafikken mindst muligt - men det er en meget svær øvelse, erkender direktør i Ironman Denmark Mads Meincke over for Frederiksborg Amts Avis.

- Hele ruten er planlagt, så den belaster mindst muligt, og det vejer faktisk utroligt tungt. Trafikken skal flyde bedst muligt. Og når vi sætter os ned for at designe ruten, skal vi simpelthen tage højde for det, for ellers får vi ikke opbakning - og så har vi et problem, lyder det.

Vil altid få konsekvenser Alligevel føler dele af det lokale erhvervsliv sig skubbet ud på et sidespor. Eksempelvis har Tikøb Bageri set sig nødsaget til helt at lukke bageriet ned søndag på grund af praktikken omkring ironman. Ovenpå en generelt barsk tid for handelslivet, der har ligget underdrejet af nedlukning og restriktioner, er det en kilde til harme, og det får arrangøren til at beklage.

- Vi har stor sympati med dem, som bliver påvirket, men vi gør det så godt, som vi kan. Det er svært at lave et offentligt cykelløb, uden at det har nogle konsekvenser, siger direktør i Ironman Denmark Mads Meincke.

For at hjælpe trafikken på vej bliver der etableret en række sluser rundt om på ruten, hvor det bliver muligt at krydse vejen. Sluserne er også markeret på kortet øverst. Dertil vil der være skiltning, politi og officials som vil hjælpe og guide på dagen.

Giver mere omsætning Hos Helsingør Handel er man ked af, at løbet får negative konsekvenser for nogle af de erhvervsdrivende. I Helsingør Handel bakker man immervæk fuldt op om arrangementet, og citykoordinator Kim Backe pointerer, at Ironman-stævnet overordnet er en god forretning for byens handelsliv.

- Der er ingen tvivl om, at Ironman har en positiv indflydelse på bykernen med mange flere mennesker end normalt. Atleterne, atleternes familier og tilskuerne betyder større omsætning. Det er et super event, og vi bakker op om det. At enkelte detailbutikker bliver hårdt ramt er møghamrende ærgerligt, men det er desværre umuligt at undgå, siger citykoordinator i Helsingør Handel Kim Backe.

Også den offentlige transport bliver påvirket. Eksempelvis er lokalbanen lukket store dele af søndagen. Her skulle Nordsjællands Veterantog på dagen have kørt en jubilæumstur, og i forbindelse med aflysningen af jubilæumsturen lagde togfolket ikke skjul på, at det var et hårdt slag.

- Aflysningen har stor betydning for vores indtægtsgrundlag, og vi undrer os over, at et arrangement som Ironman kan lukke så meget ned for infrastrukturen, at det påvirker andre arrangørers og turistinstitutioners indtægtsgrundlag, lød det.