E-sport og bagning i skoletid blev succes

Eleverne på Tibberupskolen har uden tvivl glædet sig til at få ferie efter fredagens lektioner, men mon ikke, at mange af dem også havde glædet sig til fredagens skolegang. Her stod den nemlig på turnering i videospillene League of Legends og CS:GO. En turnering, som Espergærde E-sport har været med til at planlægge.