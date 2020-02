Se billedserie S/S Bjørns kedel har knap 100 år på bagen, og det blev for meget til sidst. Veterandampbskibet skal på værft og det er en tung og dyr affære. Skibet kommer ikke ud at sejle mere i år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dyr reperation venter unikt 110 år gammelt dampskib

Helsingør - 03. februar 2020 kl. 13:30 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Veterandampskibet S/S BJØRN, der ligger ved kaj i Helsingør skal på værft for at få udskiftet kedlen og kommer ikke ud at sejle mere i år. På en af de sidste sejladser i september sidste år konstaterede maskinfolkene på BJØRN en utæthed i systemet omkring skibets kedel. BJØRN er et kulfyret dampskib med 110 år på bagen, så besætningen er ekstra opmærksom på, hvis der er noget, der viser tegn på træthed.

Selv om de ville være i stand til at tætne og reparere skaden, vurderede de, at det ville være den bedste og sikreste løsning at give kedlen et hovedeftersyn af Alfa Laval, som i sin tid har fremstillet den, fortæller Børge Østergaard, der er formand for Dansk Veteranskibs Klub S/S BJØRN. Kedlen er installeret i BJØRN 1923, og selv om den er løbende vedligeholdt og godkendt på alle lovpligtige eftersyn fra Søfartsstyrelsen, er næsten 100 år en meget høj alder for selv en danskbygget kedel af denne høje kvalitetsstandard.

Som sagt så gjort. Ifølge rapporten fra Alfa Laval kunne man forvente, at en større reparation eller udskiftning af hele kedlen inden for en overskuelig fremtid ville blive nødvendig. Ud fra dette blev det besluttet at komme problemet i forkøbet og udskifte kedlen nu. Sikkerhed ombord har allerhøjeste prioritet forklarer Børge Østergaard, og læk på kedlen er en meget alvorlig sag, så de ønsker ikke at tage chancer på nogen måde. Det er et meget omfattende projekt, som ikke alene er særdeles omkostningskrævende, men også tidskrævende. De forventer derfor desværre ikke at komme til at sejle i indeværende år.

Gruppen bag S/S BJØRN er nu i gang med at indhente tilbud fra de leverandører, der er i stand til at udføre et sådant arbejde, supplerer Stig Sune Andersen, der er projektleder på opgaven. Det er et større arbejde, idet det jo ikke bare er at få fremstillet en ny kedel. Alene det at få den gamle afmonteret og ud af skibet kræver, at en del af skibets overbygning afmonteres, så der er plads til at en kran kan hæve den 27 ton tunge kedel op. Dertil kommer montering, tilpasning og isolering af ny kedel. Det er for omfattende til, at det kan foretages i Helsingør, så på et tidspunkt skal S/S BJØRN slæbes på værft. Når der er en sikker oversigt over omkostningerne, går man i gang med at ansøge de relevante fonde om finansiering,

Dansk Veteranskibs Klub S/S Bjørn glæder sig til at kunne præsentere det flotte museumsskib i fin form forhåbentlig allerede i starten af sæsonen 2021.