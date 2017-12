Dyr gravko stjålet fra byggeplads

På et tidspunkt mellem tirsdag den 7. december og onsdag den 13 december er der blevet stjålet en minigravko af mærket Neuson fra en byggeplads på Strandvejen i Snekkersten, som ligger i forbindelse med parkeringspladsen ved Egebæksvang Skov, oplyser Nordsjællands Politi. Der er tale om en gravemaskine af modellen ET 18, som øjensynligt er blevet kørt væk fra stedet på en ladvogn eller på en anhænger. Anmelderen har oplyst til politiet, at maskinen var forsynet med en GPS-sender, men at GPS’en ikke længere sendte nogle signaler, og sandsynligvis er blevet ødelagt eller fjernet.

Der står i øvrigt GSV på maskinen, som er navnet på et materieludlejningsfirma.