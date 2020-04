Dykker gav politiet fornuftig oplysning

Klokken 18.13 ringede en 47-årig mandlig dykker ind til Nordsjællands Politi for at oplyse, at han under en dykkertur ved Hornbæk Plantage i Helsingør havde mistet sin orange markeringsbøje.

Så hvis Nordsjællands Politi skulle få oplysninger om, at der flød en orange markeringsbøje rundt i havet, så var det med stor sandsynlighed hans, og derfor ville der ikke være nogen grund til at iværksætte ens tørre eftersøgning.