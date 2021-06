Hornbæk kirkes to præster, Lizette Harritsø Lauritzen og Bodil Olesen har tænkt nye spændende tanker.Foto: Presse

Drop-in-dåb og fællessang ved havet

Helsingør - 24. juni 2021

Hornbæk Kirke er i fuld gang med sine aktiviteter efter nedlukningerne. Som et supplement til de mere klassiske kirketing står kirken i år blandt andet bag nye tiltag som Fællessang ved havet, sensommerkoncerter og Stjernestunder for børn med fællesspisning.

- Vi oplever, at den mere uformelle tilgang er blevet vældigt populær. Det er som om tærsklen til kirken bliver lavere på den her måde, og det må den gerne blive, siger de to Hornbæk-præster Lizette Harritsø Lauritzen og Bodil Olesen.

Corona-nedlukningerne gjorde, at kirken måtte tænke kreativt, så man kunne få folk i kirke "hver for sig". Det gjaldt blandt andet den succesfulde tv-streamede julemesse i 2020. Et andet tiltag, podcasten "Gud og Hvermand", har givet så gode erfaringer, at den får lov at fortsætte post-corona.

Men fokus er på at sætte alle gode kræfter ind for igen at gøre kirken og sognehuset til et levende samlingssted for alle i alle aldre.

Lørdag den 26. juni kl. 10-12 lægges ud med Drop-in dåb. Eneste krav for at blive døbt er, at man kan fremvise Billed-ID.

- Vi ved, at der er børn, der ikke bliver døbt, fordi det kan være svært at overskue et stort arrangement i forbindelse med dåben. Der er også en del voksne, som aldrig er blevet døbt, men som egentlig gerne vil døbes, hvis det kan foregå uden alt for store ceremonier og stor ståhej. Til dem vil vi gerne sige, at det er aldrig for sent at blive døbt. Og de er meget velkomne. Vi skal nok gøre det til en dejlig oplevelse i fred ro, siger Lizette Harritsø Lauritzen og Bodil Olesen fra Hornbæk kirke.

Onsdag den 30. juni kl. 19.30 inviterer Hornbæk Kirke alle til den første af fire "Fællessang ved havet" - denne dag på Hornbæk Havn. Her synges danske salmer og sange fra henholdsvis salmebogen og Højskolesangbogen. Fællessang afholdes hen over sommeren hver anden onsdag, skiftevis på Hornbæk Havn og på Hornbæk Strand ved SunSpot.