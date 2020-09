Se billedserie Magtens landskab ? Kongernes Nordsjælland-udstillingen kan ses på Flynderupgård Museet. Privatfoto

Dronningerunde i kultur, natur og fællesskab

02. september 2020

Fire frivilligcentre i Nordsjælland inviterer til festlig åbning af projektet Dronningernes Nordsjælland. Kvinder i alle aldre inviteres med til den store åbning af projektet "Dronningernes Nordsjælland - Kultur, natur og fællesskab". De fire frivilligcentre i Græsted, Halsnæs, Hillerød og Helsingør inviterer hver til to arrangementer, hvor de viser kvinder fra de andre byer steder, der er unikke for netop deres område.

Projektets første event er arrangeret af Frivilligcenter Helsingør og løber af stablen lørdag den 12 september klokken 13-16 i de smukke rammer i og omkring Flynderupgård Museet i Espergærde. Kvinder fra Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør inviteres til en festlig dag i kulturens tegn, med omvisning inde og ude på museet, besøg i udstillingen Magtens Landskab - på sporet af Kongernes Nordsjælland samt rundvisning i nyttehaverne bag museet.

En skjult perle

Eventkoordinator Elise Fjelding fortæller, at baggrunden for, at man valgte at vise kvinderne netop Flynderupgård Museet er, at det er en lidt skjult perle.

- Her kan man se, hvordan landbruget foregik i gamle dage, her er masser af dyr og så er omgivelserne virkelig smukke - vi vil rigtig gerne udbrede kendskabet til dette skønne sted og jeg er sikker på, at vi får en fantastisk dag, siger Elise Fjelding.

Dronningernes Nordsjælland er etableret for at styrke sammenhold, kendskab og venskab mellem kvinder fra de nordsjællandske kommuner ved at opbygge netværk - og samtidig gøre opmærksom på alle de kulturelle oplevelser man kan få i de skønne områder. Baggrunden for dette tværkommunale projekt er, at Frivilligcenter Helsingør siden oktober 2018 har haft stor succes med initiativet Kvindeforum Helsingør.

Ved at invitere til jævnlige kvindecafeer under temaet "Forandringer i livet", har kvinderne skabt nye relationer og det har været muligt at starte nye netværk baseret på interessefællesskaber; eksempelvis en kulturklub og et motionsnetværk.

Det koster 40 kroner at deltage i arrangementet, og tilmelding er nødvendig via hjemmesiden www.frivilligcenter-helsingor.dk/kalender. I tilfælde af regn forkortes arrangementet og søges begrænset til overdækkede områder.