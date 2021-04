Dronningen kommer - men hun sejler lige forbi

Det er efterhånden blevet en tradition, at Kongeskibet Danmark lægger til i Helsingør, når Dronningen begynder sit sommertogt rundt i landet i maj. Men som så meget andet er det anderledes i år, da man ikke ønsker, at for mange mennesker skal stimle sammen på kajen. Derfor vil Kongeskibet med Dronning Margrethe ombord i stedet passere Helsingør ved Kronborg, vende rundt og sejle tilbage til København.