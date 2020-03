Drømmeskibet er nomineret til Award-pris

Nomineringen i kategorien Better Learning er sket på baggrund af Drømmeskibets fokus på et oplevelsesrum, som stimulerer sanserne og fantasien og som opfordrer til læring gennem leg. Det er lykkedes for M/S Museet for Søfart i samarbejde med designduoen Proudlypresent at skabe et frirum i familiens digitale hverdag, hvor børn og voksne på tværs af generationer nyder at være.