Drenge slap 15 rideskoleheste fri i nytårsbrandert

Det gik helt galt for fire drenge i 16-års alderen, da de nytårsmorgen forlod en fest, de havde været til på Kellerisvej og passerede Stenbjerggård Rideskole. Her stod der tre ponyer i en oplyst ridehal - ponyer, som normalt står ude, men som rideskolen i anledning af nytåret og affyring ef fyrværkeri, havde sat ind i ridehuset, for at beskytte dem. Det skriver Frederiksborg Amts avis

Slap hestene løs

- Vi var et par stykker der skyndte os af sted for at konstatere, at ponyerne var sluppet løs sammen med yderligere to heste, og fra en anden stald var 10 heste sluppet løs. Så et større indfangnings-arbejde gik i gang, fortæller en rystet Stine Pinholt.