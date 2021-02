Drenge kastede snebolde efter biler

Nordsjællands Politi fik onsdag eftermiddag anmeldelse om, at nogle drenge kastede med snebolde efter biler ved Storsejlet i Snekkersten.

Anmeldelsen indløb klokken 15.51. På det tidspunkt var drengene løbet fra stedet, men klokken 16.26 blev det anmeldt, at de igen var tilbage. En patrulje kørte til stedet for at lede efter drengene, men de var i mellemtiden forsvundet igen.