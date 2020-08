Episoden fandt sted på Nordre Strandvej her i Hellebæk.

Drama på Strandvejen: Unge mænd fik tæsk af 58-årig

En uenighed om, hvorvidt en 19-årig mand fra Ålsgårde og en 21-årig mand fra Helsingør havde kørt for stærkt på Nordre Strandvej i Hellebæk endte med vold.

Den 19-årige blev tildelt en knytnæveslag på den ene skulder samt et lussing i ansigtet og den 21-årige blev rykket hårdt i armen af en 58-årig mand, som standsede de to unge mænd, oplyser Nordsjællands Politi.

De to unge mænd skulle sætte en kammerat af på Ndr. Strandvej, og manden mente i den forbindelse, at de havde kørt for stærkt.

Det mente den 19-årige og den 21-årige imidlertid ikke, og da de sagde til manden, at de ikke havde kørt for stærkt, reagerede han i følge anmeldelsen med at slå den ene og hive den anden kraftigt i armen.

Den 58-årige mand, som er fra Hellebæk. er i forbindelse med sagen blevet sigtet for vold.