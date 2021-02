Drama i fængsel: Fingerled brækket, men ikke med et stoleben

Derfor betød det ikke så meget, at han var udvist af Danmark efter en række fængselsdomme, som han stadig sad til afsoning for. Og nu var han i retten endnu engang, fordi han havde brækket det yderste fingerled på en fængselsbetjent en formiddag i september sidste år i Horserød Statsfængsel.

Det blev han også dømt for, selvom retten ikke fandt det bevist, at det skete med et afbrækket stoleben. Fængselsbetjenten fik et brud på yderste fingerknogle på 3. finger på højrehånd samt en blødning under neglen, fremgår det af dombogen. Den 31-årige mand nægtede sig skyldig, men han blev idømt yderligere 30 dages fængsel.