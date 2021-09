Dorph-Petersen: - Jeg har aldrig vidst, om det var det rigtige at forlade Radio Helsingør

Om lidt er han aktuelt med en ny podcast. Hvad den handler om, har han ikke afsløret. Men i hvert fald ikke #MeToo-debatten.

Torsdag aften lagde journalist, tidligere tv-vært og snart podcast-vært Jes Dorph-Petersen vejen forbi Værftets Madmarked til en fortælling om der, hvor det hele startede.

Med sig på scenen har han to stykker A4-papirer at støtte sig til - ikke meget - når man skal tale i to timer, men han er jo garvet. Vant til at performe, vant til at være i projektørlampernes skær. Godt nok er det noget tid siden sidst, men de mere end 30 års erfaring kan ingen tage fra ham.

Han tager en lidt dybere indånding, og så lægger han ud med en anekdote om den, han kalder 'madonna-mikrofonen'.

- Min erfaring siger mig, at man skal passe på, hvad man gør, når man har sådan her på, indleder han og griber fat i sin egen lille mikrofon, der med ståltråd sidder fast om ørerne på ham.

- Uden at nævne nogen navne, så havde min gode kollega - iøvrigt vært på Højlunds Forsamlingshus - en lidt uheldig situation med sådan en, siger han. Med sin tydelige reference til tv-vært Niels Højlund, får han publikum til at klukke.

- Han gik på toilettet med den på, inden programstart, og da han efterfølgende gik ind igennem teknik-rummet, sad de alle og grinede. Hvorfor griner i? spurgte han, og de svarede: Du glemte vist at vaske hænder.

Igen trækker aftenens foredragsholder vejret dybt, og så falder pointen:

- Men jeg er ikke kommet for at vakse hænder.

Første foredrag Torsdag aften løb det første foredrag på Værftets Madmarkeds nye scene af stablen, og her var dagens gæst journalist og snart podcast-vært Jes Dorph-Petersen. Allerede fra start slog han aftenens todelte program fast: Først anekdoter fra hans tid i Helsingør - først som journalistpraktikant på Frederiksborg Amts Avis og senere nyuddannet og fastansat, og så til det andet:

- Ja, det som skete. Det I ved, lød det med hans egne ord - og dermed var der kastet lys over kontrasterne.

Radio Helsingør - Helsingør har en helt speciel plads i mit journalist-hjerte - og egentlig også i mit personlige, private-hjerte. Jeg elsker, at komme her, og jeg er her faktisk også tit. Jeg har stadig mange venner heroppe, fortæller han med en tilføjelse om, at han så sent som i går tabte 30 kroner til whist-aften i kortklubben, der var samlet i Snekkersten.

Det var i de tidlige 80'ere, at Dorph-Petersen havde sin daglige gang i Helsingør. Det var årene forud for det egentligt monopolbrud, og Frederiksborg Amts Avis havde netop startet Radio Helsingør med det unge makkerpar Jes Dorph-Petersen og Søren Kaster ved roret.

- Det var en fantastisk sjov tid. Vi sendte tre timers radio hver dag, og vi havde blandt andet et fast indslag, hvor vi tog tid på, hvor lang tid det tog at bevæge os fra den ene ende af Stengade og op i den anden - gennem hele folkemængden, siger han og trækker på smilebåndet.

Radio Helsingør blev sendt fra en lejlighed, der lå i forlængelse af avisens redaktionslokaler, der dengang havde redaktion på hjørnet af Sct. Anna Gade og Stengade.

- Jeg husker, hvordan vi blev mere og mere populære. Unge mennesker kom op og fulgte med, når vi sendte. Jeg husker, at vi fik tilsendt Nannas album med Buster. Det var en succes, at vi nu fik musik foræret, vi kunne spille, før havde vi været nede og købe billige, fortæller han.

En tur til Sverige Det var en anden tid, da Jes Dorph-Petersen tog sine første skridt i karriereren i det primitive radiostudie i lejligheden på Stengade. Noget af det han husker rigtig godt var prisen for 'årets trafikjournalist', som hvert år blev uddelt på Sundbusserne. Her blev der udleveret en cigaret-kupon, lige inden færgen nåede i svensk havn, og menuen stod ellers på rejemadder, Wiibroe og et vodkashot.

- Vi sejlede frem og tilbage hele dagen. Til sidste anede vi ikke, om vi var på dansk grund eller svensk, men det var også lige meget, bare vi havde kolde øl. Da vi gik fra borde hankede jeg op i en plastikpose, der nu var fyldt med hvide Kings, og så fortsatte festlighederne ellers på en bar ved Svea-søjlen, fortæller han og fortsætter:

- Og da vi ikke havde mere at drikke, så sagde en, jeg ikke anede, hvem var, at vi kunne fortsætte hos ham. Han havde øl nok, og så ledte han os hen til nogle brune lokaler. Det skulle vise sig, at vi var blevet lukket ind på Wiibro-bryggeriet, siger han og ler med publikum.

En afslutning Efter tre kvarters snak om tiden i Helsingør, der kickstartede karrieren og sendte ham videre til Københavns Radio og senere over i TV-branchen, afslutter han den første session af det todelte program.

- Jeg har aldrig vidst om, det var det rigtige, at jeg forlod Radio Helsingør, siger han. Snart indleder han fortællingen om den sms, der kom 18. november sidste år.

- Den var fra advokaten. Den lød venlig, men den blev mit helvede.. Det her er stadig lidt hårdt for mig at tale om, men I må gerne stille spørgsmål, siger han.