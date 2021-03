Domprovst Steffen Ravn Jørgensen stopper i embedet med udgangen af april for at gå på pension. Sidste gudstjeneste har han den 18. april. Foto: Lars Skov

Domprovsten stopper efter 38 år som præst

Domprovsten, som fylder 68 år den 27. april, har virket som præst i 38 år - og som domprovst i Helsingør siden 2002 - Det er ikke fordi, jeg er træt af at være præst. Jeg synes, jeg har et meget meningsfyldt arbejde, men jeg vil gerne stoppe, mens jeg endnu har gnisten, så jeg synes, at tiden er til det nu, forklarer Steffen Ravn Jørgensen.