Domkirke vil undgå mere larm om natten, efter kirkeklokker gik amok: - Mange er vældigt sure

Først var de aldeles aktive. Endda midt om natten. De sidste dage har de så været helt stille. Kirkeklokkerne.

For en uge siden blev nattesøvnen aldeles spoleret for beboerne i Helsingør centrum, da Sankt Olai Kirkens kirkeklokker pludselig begyndte at ringe på livet løs. I godt og vel tre kvarter bimlede det uafbrudt, og kun et lille mirakel fik dem stoppet igen. Det fortæller kirkeværge Torben Bill-Jessen:

- Vi har en præst, der bor over for kirken, som blev vækket af lydene, og hun anede ikke, hvad hun skulle gøre. Hverken jeg eller andre tog telefonen - der midt om natten - så hun endte med at gå ned på gaden. Der møder hun helt tilfældigt en mand med teknisk kunnen, og de låser sig så ind i kirken og får sammen strømmen slået fra, fortæller han om det heldige møde klokken 02.00 om natten.