Dom: Hjemmehjælper stjalsmykker for 185.000 kroner

En 37-årig kvindelig social- og sundhjælper ansat ved et vikarfirma med adresse i Roskilde, der udførte opgaver for Helsingør Kommunes hjemmepleje, er ved en domsmandssag om tyveri ved Retten i Helsingør blevet idømt en ubetinget straf på 3 måneders fængsel og en foreløbig frakendelse af retten til at arbejde som social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen, på plejehjem og på hospitaler og andre steder, hvor man har med svage og plejekrævende borgere at gøre.

En 37-årig kvinde nægtede i retten at have stjålet smykker fra to villaer i Espergærde, hvor hun som social- og sundhedshjælper skulle hjælpe to beboere.

