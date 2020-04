Videoovervågning fra rideskolen har spillet en væsentlig rolle i bevisførelsen mod de to unge mænd, der blev dømt for hærværk mod heste en tidlig nytårsmorgen for godt to år siden. Foto: Allan Nørregaard

Dømt for hærværk mod heste i nytårsbrandert

En anden var halt efter at have løbet meget rundt omkring, og en tredje hest blev behandlet med antibiotika på grund af et åbent sår.

To unge mænd dømt for at slippe heste løs nytårsmorgen på en rideskole i Espergærde. Hestene havde løbet forvildet rundt og sparket hinanden, og en af heste havde mistet en halv overlæbe, formentlig fordi den sad fast i noget træværk.

