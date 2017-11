Den tidligere indehaver af et vikarbureau valgte at få sin sag afgjort som en tilståelsessag tidligere denne uge her ved Retten i Helsingør. Foto: Sarah Marie Winther

Direktør skal betale millioner efter dom

Helsingør - 26. november 2017

En 63-årig tidligere indehaver af et vikarbureau i Espergærde er blevet idømt et års betinget fængsel i skatte- og momssag, skriver Frederiksborg Amts Avis. Den i dag 63-årige tidligere daglige leder og indehaver af et vikarbureau med adresse på Bjergvangen i Espergærdes erhvervsområde er ved en tilståelsessag i denne uge ved Retten I Helsingør blevet dømt for at have overtrådt både moms- og skattelovgivningen til et samlet beløb på over 1,7 millioner kroner, oplyser specialanklager Martin Broms til Frederiksborg Amts Avis.

Overtrædelserne af kildeskatteloven og momsloven skete blandt andet ved, at lederen undlod at indeholde A-skat i den udbetalte løn til de ansatte, som typisk arbejdede i eksempelvis køkkener og kantiner. Der var også tale om, at der blev snydt ved at undlade at indeholde arbejdsmarkedsbidrag af lønnen. Statskassen blev derudover også snydt for betydelige summer ved forkerte oplysninger af eksempelvis salgsmoms.

Stor regning

Lovovertrædelserne skete i årene 2006 til 2008, da den 63-årige var ansvarlig for firmaet. Et firma, som ifølge CVR-registret blev opløst året efter overtrædelserne af skattelovgivningen.

Dommen endte med at blive på et års betinget fængsel. Straffen skal ikke afsones så længe den 63-årige ikke gør noget strafbare et år frem.

Til gengæld får den 63-årige mand en bøde og et erstatningskrav, som kan mærkes.

Således blev han både dømt til at betale en tillægsbøde på 1.725.000 kroner samt en erstatning til SKAT på lidt over 1.745.000 kroner. Med andre ord er der tale om dobbelt op i forhold til det beløb, som der oprindeligt blev snydt for.

Endelig skal den 63-årige også betale sagens omkostninger.