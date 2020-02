Direktør for stort færge-rederi træder tilbage med øjeblikkelig virkning

- Det har været et privilegie at lede ForSea i næsten tre år. Virksomheden har rykket sig langt på kort tid, og jeg er stolt af at have bidraget til de mange forandringer, vi har gennemført, og de resultater, vi har opnået. Jeg har besluttet, at det er det rigtige tidspunkt at fratræde min stilling, og jeg har lavet en aftale med bestyrelsen om at forlade ForSea. Det sker med øjeblikkelig virkning, men jeg vil være tilgængelig for den fungerende direktør, hvis det bliver nødvendigt, siger Johan Röstin i en pressemeddelelse.