Vejret var perfekt til Street Food ved åbningen af Værftets Madmarked. Siden har det danske sommervejr haltet noget, hvilket for partneren Kødbyens Mad & Marked betød, at man måtte dreje nøglen om.

Direktør: Kødbyen-konkurs får ikke konsekvenser for madmarked

I fredags meddelte Kødbyens Mad & Marked, at man har valgt at kaste håndklædet i ringen, da især en sommer med dårligt vejr har været hård ved økonomien. Men konkursen hos den københavnske partner kommer ikke til at betyde noget for Værftets Madmarked i Helsingør. Det siger direktør Kim Nielsen.

- Vi har vidst det længe, så det kommer ikke som nogen overraskelse. Og det kommer ikke til at betyde noget for os, siger direktør i Værftets Madmarked, Kim Nielsen.

- Vi har været bedre sikret mod vejret, da det meste af markedet er overdækket. Men det er da klart, at det har været en hård start med visse bump på vejen. Vi har heldigvis nogle solide investorer i ryggen og vi regner også med, at vi nok skal tjene penge på det på sigt. Anden år går som regel lidt lettere, da både gæsterme og folk i branchen nu kender vores brand, siger Kim Nielsen.

Kim Nielsen ønsker ikke at løfte sløret for konkrete planer for næste år, men sikkert er det, at markedet vil forsøge at få flere lokale madboder og afholde flere arrangementer. I årets løb har man blandt andet budt på koncerter, banko, kagebord, biltræf og en løbeklub.