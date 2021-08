Ejendomsselskabet Balder fra Sverige er kommet lang med byggeriet af 109 private lejelejligheder her på Esrumvej ved det gamle hospital. Kommunens direktion anbefaler, at der sker en kontinuerlig byudvikling i kommunen for at sikre kommunens skattegrundlag. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Direktionen: Flere boliger og borgere skal sikre økonomien

Flere nye boliger og borgere er en måde at sikre kommunens skatteindtægter, lyder det i embedsværkets oplæg til årets budgetforhandlinger.

Helsingør - 18. august 2021 kl. 04:07 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Mange borgere er nok af den opfattelse, at det går nok lige stærkt nok med at få godkendt nye boligprojekter på ledige grønne pletter og i det åbne land.

Men står det til kommunens øverste administrative ledelse i »Direktionen«, så skal der fortsat fuld damp på boligudbygningen i kommunen, som på det seneste også har medvirket til, at Helsingør Kommune ved udgangen af juli måned nåede op på 63.162 indbyggere.

Det fremgår af papiret »Direktionens budgetvurdering«, der fungerer som et oplæg til politikerne i forbindelse med årets budgetforhandlinger, som så småt er startet.

Her lyder den klare anbefaling nemlig:

- Direktionen anbefaler, at boligudbygningsplanen fastholdes«.

Baggrunden er den, at forvaltningens fremskrivninger viser, at andelen af borgere i den erhvervsaktive alder falder, og det - alt andet lige - ifølge direktionen vil betyde, at kommunens skatteindtægter vil komme under pres.

Udligningsreform koster Det fremgår ikke af papiret, hvor stort indtægtstab, som frygtes. Men det bliver understreget, at behovet for at fastholde skatteindtægterne bliver endnu større fremover som følge af den seneste udligningsreform. Der er i første omgang tale om et indtægtstab på 23 millioner kroner, og i 2023 kommer yderligere et indtægtstab på 34,5 millioner kroner, når en midlertidig kompensationsordning udløber, fremgår det af budgetvurderingen.

Det kommende par år kommer adskillige hundrede nye boliger ud på markedet blandt andet i form af private udlejningsboliger. Under opførelse er først og fremmest boliger på det gamle hospitalsområdet på Esrumvej og i Espergærdes erhvervsområde. Under planlægning er også op til 700 boliger i den såkaldte Cinemabydel ved Kongevejen/Rønnebær Allé Den store udfordring ved denne strategi er dog, at fredninger, skove og fingerplan sætter naturlige grænser for omfanget af nye boligudviklingsområder.

