Diplom til Flynderupgård for praktikaftaler

Helsingør - 02. april 2019

De frivillige har netop modtaget donation fra Velux-fonden til udsugning i værkstederne. Der er så dejligt ude på landet - ikke mindst sådan en solbeskinnet forårsdag i april på Flynderupgård. Og her skinner solen ekstra meget, for Flynderupgård har netop modtaget et fint diplom af Helsingør Kommune for at være SAGA Nord-virksomhed - det vil sige en virksomhed, der samarbejder med kommunen om praktikforløb, løntilskudsaftaler og ordinært arbejde. Så der er ekstra meget at glæde sig over.

14 lokale virksomheder har indgået aftalen og bliver i denne tid hædret med fint diplom - lige til at hænge op som synligt bevis for, at man er klar til at tage et socialt medansvar.

Asta elsker dyr

På Flynderupgård er 23-årige Asta Rasmussen en af dem, der har fået en praktikplads, og den er hun rigtig glad for.

- Jeg elsker dyr, så udover at hjælpe i stalden med fodring tager jeg mig også af kattene og hjælper med køkkenhaven. Jeg har foreslået et slogan: Klap en kat og køb en porre, lyder det fra den grinende Asta, mens katten Hermann spinder i hendes favn.

21-årige Lukas Grøndal er næsten lige startet i et praktikforløb. Han er i gang med at lægge et hegn ned, så gårdspladsen ved det historiske landbrug kan blive genskabt og så det bliver en stor åben, indbydende plads - ligesom der var i gamle dage.

Fandt film i bunker

Flynderupgård har nemlig gjort et spændende fund, som giver indblik i, hvordan der var på stedet for omkring 90 år siden.

- I en bunker ved spejderhytten fandt vi en masse gamle film her fra stedet fra 1930'erne - fra dengang en Palladium-biografdirektør havde Flynderupgård som sommerresidens, og som var blevet gemt. De skal nu restaureres, så vi kan se dem og mon ikke vi så finder på at lave en stor event her på Flynderupgård og vise filmene, lyder det fra Sophie Meldgaard, som sammen med Camilla Pedersen står for Flynderupgårds landbrug og desuden er grønne guides.

Gavmild Velux-fond

Nede i værkstederne er der også travlhed denne mandag. De frivillige har nok at se til både i smedjen og i træværkstedet. Og Jess Nielsen, som koordinerer værkstederne, glæder sig over, at et er lykkedes at få en fin donation fra Velux-fonden som gør det muligt at etablere udsugning i begge værkstederne.

Helsingør Ventilation er i gang med at installere den tiltrængte udsugning i træværkstedet. Til stor glæde for de mange frivillige og Flynderupgårds Venneforening, som med formanden, Maria Dalsgaard i spidsen, har søgt om midlerne.

14 virksomheder

De 14 virksomheder, som Helsingør Kommune har indgået aftale med er, foruden Flynderupgård, 7-Eleven Helsingør, Bygma Helsingør, Danhostel Vandrerhjem, Helsingør, Distribution & Service, Ejerforeningen Snerlehøj, Jem & Fix, Kirkens Korshær, Kulturhuset Bølgen, Marienlyst Strandhotel, Plejehjemmet Grønnehave, Plejehjemmet Montebello, Rentnemt, Servicefirmaet Renell, Silvan og Stark Helsingør.