»Din luder«: Kunstværk vandaliseret

Nye tunnelværker ved Vapnagaard og Nøjsomhed er blevet vandaliseret med skældsord. Den ene kunstner bag værkerne er ærgerlig over vandalismen, men ser det også som en interessant dialog med de lokale.

Helsingør - 22. oktober 2020

Kunst og Byrum har siden 2012 skabt store vægmalerier, forvandlet mørke tunneller til fascinerende kunstværker og endda skabt en fiskeskulptur af affald. Et af de nyeste projekter fra Kunst og Byrum er to nye tunnelværker af Mia-Nelle Drøschler og Andreas Welin. Kunstværkerne er blevet malet i tunnelerne under Kongevejen og Borgmester H.P. Christensens Vej og skal ved hjælp af kunsten forbinde Vapnagaard med Nøjsomhed. Værkerne blev præsenteret den 12. september til en velbesøgt åbning.

»Din luder« En måned efter åbningen ser kunstværkerne dog anderledes ud. De er nemlig blevet vandaliseret af ukendte gerningsmænd. Andreas Welin, hvis kunstværk primært består af portrætter af lokale, har fået tegnet overskæg på sine portrætter. Han fik fjernet vandalismen i mandags, hvorfor hans tunnelværk igen ser ud som planlagt. Mia-Nelle Drøschlers maleri udtrykker både det abstrakte og det figurative. Her er der blandt andet portrætter af Holger Danske og Erik af Pommern. På hendes kunstværk var der blandt andet skrevet »din luder«, »fuck jer« og »husk os A&R, vi har været her«.

- Til at starte med tog jeg det personligt. Særligt fordi der stod »husk os« og »vi har været her«. Efterfølgende fandt jeg ud af, at der også var lavet vandalisme på Andreas Welins tunnelværk, og vandalismen derfor ikke var rettet mod mig personligt. Så det gør ikke ondt på mig. Nu ser jeg det mere som en dialog, siger Mia-Nelle Drøschler.

Skiller vandene Der er en god grund til, at Mia-Nelle, der selv kommer fra Vapnagaard, først tænkte, at skældsordene var rettet mod hende. Da hun sammen med to assistenter lavede kunstværket i tunellen, kom der af flere omgange nogle store unger på 12-14 år forbi. De spurgte om de måtte være med til at lave kunstværket, og da Mia-Nelle sagde nej, havde de unge svært ved at acceptere det. De var derfor insisterende og da de fortsat fik et nej blev de noget knotne.

- Jeg ville gerne have ladet kunstværket stå med graffitien på. Det er et kunstværk til folket, så det er interessant, at de har reageret som de har gjort. At det på den måde skiller vandene, især fordi projektet har haft til formål at bidrage til at skabe fred og forståelse, men tilsyneladende haft den modsatte effekt, siger hun.

Helsingør Kommune har haft personer ude og fjerne det værste af vandalismen. Næste skridt er at Mia-Nelle på mandag skal male områderne over, hvor vandalismen stadig kan spottes, så kunstværket stort set kan komme tilbage til dens originale form. Det er femte år i træk, at Kunst og Byrum skaber malerier i tunnelerne ved Vapnagaard og Nøjsomhed. Projektet er økonomisk støttet af Helsingør Kommune og Kulturministeriet.