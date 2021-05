Der er planer om at udvide havnen i Hornbæk. Foto: Arkiv

Digitalt inspirationsmøde om mulig udvidelse af Hornbæk havn

Arbejdet med Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand sættes i gang med et digitalt inspirationsmøde, oplyser Helsingør Kommune.

Her vil Helsingør Kommune fortælle om processen for, hvordan Helhedsplanen skal udarbejdes, og der vil være korte inspirationsoplæg, og mulighed for spørgsmål.