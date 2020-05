Digitalt info-møde om læreruddannelsen

Kom til online informationsmøde om læreruddannelsen på Uddannelsesstation Helsingør, som blandt andet holder til på Kulturværftet. Her kan man høre om mulighederne for at læse de to første år af KP's læreruddannelse i Helsingør, blive klogere på uddannelsens opbygning og indhold, og få en snak om studiemiljøet.