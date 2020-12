50 procent af Hellebæk Klædefabrik skal omdannes til boliger. Men først skal der udarbejdes en lokalplan, og inden da holder projektmagerne og ejerne et virtuelt borgermøde i slutningen af januar. Foto: Presse

Digitalt borgermøde om den nye Hellebæk Klædefabrik

Ejerne af Klædefabrikken ønsker ejendommen ændret til en blanding af bolig og erhverv.

Helsingør - 31. december 2020

Hellebæk Klædefabrik står overfor en større forvandling. Hvis ejerne af Klædefabrikken kommer igennem med deres projekt, vil ejendommen nemlig blive ændret, så den fremover bliver en blanding af bolig og erhverv.

En lokalplan for området er netop nu under udarbejdelse i samarbejde med Helsingør Kommune.

Det er DEAS Asset Management A/S der udvikler projektet og er aktiv bygherre.

Forvandling - Processen vil gøre det muligt at forvandle de gamle fabriksbygninger og nuværende kontorer til en blanding af bolig og erhverv - og skabe et levende fællesskab, der skal give optimale rammer for, hvordan arbejdsliv og fritidsliv kan hænge sammen, hedder det i en invitation til et digitalt borgermøde, som holdes torsdag den 21. januar klokken 17-20 via Zoom.

Klædefabrikken har siden 1989 udelukkende været lejet ud til kontorer, men halvdelen af udlejningsmålene har i mange år stået tomme.

50 procent boliger - Lokalpolitikerne i Helsingør Kommune ønsker at bevare så meget erhverv i området som muligt, men er enige i, at Hellebæk Klædefabrik kan omdannes til boligformål med en grænse på 50 procent boliger for at forny området, forklarer DEAS Asset Management.

I øjeblikket er en kontorrenovering i gang. Den forventes klar i forsommeren 2021, mens boligerne forventes klar til etapevis indflytning i løbet af 2022/23.

Digitalt borgermøde

- Som udvikler og aktiv bygherre vil vi allerede nu gerne fortælle jer mere. Derfor inviterer vi, forud for den officielle lokalplanshøring til et digitalt borgermøde, hvor vi fortæller mere om projektet, om hvor vi er lige nu samt svarer på spørgsmål, lyder det fra DEAS.

Bygherren og WERK Arkitekter vil på mødet præsentere det samlede projekt og efterfølgende vil der blive mulighed for åben dialog om projektet med repræsentanter fra DEAS Asset Management, repræsentanter for Helsingør Kommunes By-, Plan- og Miljøudvalg og ikke mindst ejendommens ejere, Velliv og PensionDanmark.

To scenarier Da ejerne af den historiske Hellebæk Klædefabrik på Nordre Strandvej henvendte sig til kommunen med de nye planer, blev der skitseret to scenarier for Klædefabrikkens fremtid.

Enten ønskede man at omdanne op til 90 procent af den nuværende erhvervspark til boliger og bygge nyt i tilknytning til fabrikken.

Eller også var der den mulighed, at 50 procent af bygningerne blev omdannet til boliger.

Et enigt By- Plan- og Miljøudvalg pegede på den sidste løsning, og det er den, der skal danne baggrund for den lokalplan, som nu skal udarbejdes.

