Digitale målere sladrer om kloakvand, der stikker af

- I Forsyning Helsingør har vi fremlagt en plan, der skal mindske risikoen for overløb til Øresund. Planen indeholder blandt andet etablering af forsinkelsesbassiner, udvidelse af kloakledninger samt ønsket om separatkloakering som bærende princip i kommunens næste spildevandsplan. Men alt god planlægning hviler på et pålideligt datagrundlag. Dette grundlag bliver nu bedre med de nye digitale overløbsmålere, og dermed kan vi lettere udvikle kvalificerede og effektive løsninger på problemet, udtaler bestyrelsesformand Jens Bertram i en pressemeddelelse.

Målerne på de seks overløbsbygværker fungerer på den måde, at de registrerer varighed og volumen alle overløb på mere end fem minutter. Herfra sendes signal til en avanceret styre- og overvågningsenhed, der igen sender data videre til Forsyning Helsingørs centrale SRO-system via et 4G-modem og mobildatanetværket.

- Med de nye målere kan vi få nøjagtige og valide data ind om overløb. Det kan vi løbende bruge til at verificere og forbedre den matematiske model, som vi blandt andet bruger til at planlægge ombygninger af spildevandssystemet, så det bliver bedre til at klare fremtidens store nedbørsmængder. Samtidig bruger vi overløbsdata i vores dialog med vores miljømyndighed Helsingør Kommune og med DHI, der står for varslingen af badevandskvaliteten på de nærtliggende strande, forklarer vandchef Allan Bruus, der forventer, at digitale målere bliver et krav fra myndighederne engang i fremtiden.