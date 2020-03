Dieseltyveri og indbrud i lagerrum i erhvervsområde

Klokken 07.11 onsdag indløb der anmeldelse om, at der blev stjålet en større mængde diesel fra en lastbil, som holdt parkeret på Oldenvej i Kvistgård mellem tirsdag klokken 16.00 og onsdag klokken 6.30. Derudover blev to opbevaringsrum på siden af lastbilen samt en anden lastbil, der også holdt på stedet, opbrudt. På tidspunktet for udgivelsen af døgnrapporten er der ikke overblik over eventuelle stjålne genstande fra opbevaringsrummene.