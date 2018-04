Det viste sig ikke at være så ligetil at overføre en amerikansk idé til Danmark. Men Finn Christensen, der bor i Helsingør og arbejder for Kræftens Bekæmpelse, var stædig. I år forventes mere end 80.000 deltager i den danske Stafet for Livet.

Det handler om håb og fællesskab

Finn Christensen er ikke typen, der giver op nemt. Som yngre var han en lovende tennisspiller, tennistræner og en del af Dansk Tennisforbunds ledelse, og det er vist ingen overdrivelse, at han både er et passioneret konkurrencemenneske og temmelig stædig.

Stafet for Livet startede i USA i 1986 under navnet Relay for Life. Det var en kræftlæge, der selv havde kræft, der startede et løb for at støtte de kræftpatienter, han havde i sin behandling. I løbet af et par år blev han klar over, at det var en god måde at rejse penge på, og han ændrede derfor løbet til at være en holdaktivitet, der skulle foregå over 24 timer. Derfra udviklede det sig i det meste af den engelsksprogede verden.

I 2005 tog Finn Christensen til USA for at se nærmere på Relay for Life. Han havde en tanke om, at ideen måske kunne bruges i Danmark.

Det handler om håb

- Vi var i tvivl, om vi kunne tilpasse en meget amerikansk idé til danske forhold. De gjorde meget ud af at sætte kræftoverlevere (survivors) forrest i kampagnen. Det var vi ikke sikre på ville kunne fungere i Danmark. Vi var bekymrede for, at det var for grænseoverskridende at eksponere kræftramte på den måde - at give 'fighterne', som vi har valgt at kalde dem, en gul t-shirt på og hylde dem som overlevere. Men jo mere vi tænkte over det, jo mere blev vi klare over, at det var helt rigtigt, og at det gav mening, fortæller Finn Christensen. Der var og er et behov for at aftabuisere kræft og det at have haft kræft og fortælle historien om, at man faktisk kan overleve sygdommen. Det handler om håb, forklarer Finn.

80.000 deltagere i Danmark

I 2006 lagde Stafet for Livet, der blev det danske navn, ud med et pilotprojekt i Holbæk med et par hundrede deltagere, og det tog fire år at finde den helt rigtige form og organisering. Faktisk var det ved at løbe ud i sandet inden da. Det tog tid at erkende, at stafetten ikke bare skulle være endnu en måde at samle penge ind på, men meget mere end det. Stafet for Livet skulle først og fremmest være en god oplevelse for dem, der var med - en måde at mødes på og være sammen og et sted, hvor mennesker kunne blive klogere på sig selv og hinanden, og så skulle den være lokalt forankret.

- Fra starten har vi haft en udfordring i at forklare, hvad Stafet for Livet egentlig går ud på. Det er vigtigt for os, at det ikke bare er et løb, der skal samle penge ind. Stafetten er meget mere end det, forklarer Finn og fortsætter: - Stafet for Livet er først og fremmest en meningsfuld oplevelse, et sted hvor mennesker kan mødes, være sammen, tale sammen, støtte hinanden og lære af hinanden. Det uanset om man selv er patient, har overlevet kræft, er pårørende eller har mistet en pårørende. Det handler om håb og om at skabe håb, for vi kender alle sammen nogle, der har haft kræft, og frygten for sygdommen er i de fleste af os. Stafet for Livet skal opleves, og har man først været med én gang, så kommer man igen. Bare spørg en af de 80.000 danskere, der skal med i år, slutter Finn Christensen.

I 2017 indsamlede Stafet for Livet 250.000 kroner ved arrangementet i Helsingør. I år afholdes Stafet for Livet, Helsingør for femte år i træk på Helsingør Stadion den 9.- 10. juni og forventes at have mere end 1.000 deltagere.

Vil du med til stafetten i Helsingør så gå ind på www.stafetforlivet.dk/stafet/helsingoer