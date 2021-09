Årets budgetaftale blev præsenteret i den smukke rådhushave. Foto: Andreas Norrie

Dét fremhæver partilederne som budgettets positive sider

Besparelser for over 60 millioner kroner har fået flere af politikerne til at kalde budgetforhandlingerne for yderst vanskelige. Alligevel har partilederne alle noget positivt at fremhæve ved det netop indgåede forlig.

Helsingør - 10. september 2021

Forhandlingerne om årets budget har været udfordrende. Det var budskabet fra alle aftalepartiernes ledere, da de på et pressemøde torsdag eftermiddag i Rådhusgården tog ordet, og hver især fremlagde deres syn på det netop indgåede forlig. Heldigvis kunne de da alle også fremhæve større eller mindre ting ved aftalen, som de var særligt glade for, og her adskilte budskaberne sig.

SF's Bente Borg Donkin lagde eksempelvis ud med at rose en ny vaskeplads på Nordhavnen, som noget af det hun særligt er glad for er kommet med i det nye budget.

- Det er så godt, at der er blevet sat penge af til en vaskeplads. Så kan vi undgå at lede giftstoffer fra maling og algefjerner ud i Øresund, sagde hun, inden hun gav ordet videre til den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Claus Christoffersen.

Gode investeringer Christoffersen lagde vægt på de investeringer - der trods et stramt budget - alligevel blev vedtaget på anlægsområdet. Her fremhævede han særligt renoveringerne af alle kommunens skoler, som dog først bliver igangsat i 2025.

- Jeg synes, at vi har vedtaget nogle rigtig gode langsigtede investeringer, der kommer mange borgere tilgode. Det gælder både skolerne, men også med hensyn til svømmehallen. Her har vi sat penge af til, at den gamle renoveres i samme omgang, som man bygger den nye. Det giver mening.

Fra Claus Christoffersen gik ordet videre til Christian Holm Donatzky fra Radikale Venstre. Han bragte den grønne omstilling i spil ved at fremhæve el-busserne.

- Endelig lykkedes det at få el-busserne ind i planen. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne havde set endnu mere grønomstilling i aftalen, men jeg glæder mig over det, vi har fået med, sagde han.

Lysere fremtid for ældre Også ældreområdet blev nævnt som noget af det flere af partierne glædede sig over. Her er der med det nye budget ikke indlagt nogen besparelser, ligesom det blev aftalt at sætte penge af til de ydelser, som kommunen har overtaget fra hospitalet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været ved at forlade forhandlingerne, men jeg gjorde det ikke, fordi jeg gerne ville sikre, at de bedst mulige beslutninger blev truffet på blandt andet ældreområdet, og jeg synes, det er meget positivt, at vi bliver kompenseret for de ekstra ydelser, vi har overtaget fra hospitalerne. Forhåbentligt bliver det enden på de mange historier om sprængte budgetter på området, lød det fra Mette Lene Jensen fra Venstre.

Ældreområdet blev også fremhævet af Marlene Harpsøe fra DF. Hun lagde vægt på, at aftalen var med til at sikre en værdig ældrepleje i fremtiden.

- Jeg glæder mig rigtig meget over ældreområdet. Vi har i de seneste år fået penge fra en pulje fra Christiansborg til at skaffe hænder nok til ældreplejen, og nu udløber den pulje, men vi har i Helsingør valgt at føre den videre. Det er rigtig vigtigt. Vi har brug hænderne for at kunne yde en værdig ældrepleje, sagde hun.

Et savnet samlingssted - Jeg må bare sige, at det her er et elendigt budget, sagde Jan Ryberg fra Lokaldemokraterne, da han indledte sin tale.

- Men vi har gjort det bedste vi kunne, inden for de rammer vi har fået. Jeg synes, det utroligt, at en rød regering ikke kan give os bedre forudsætninger for at lave socialt arbejde, tilføjede han så.

For Ryberg var det mest positive ved budgettet, at der nu igen er afsat penge til et værested for udviklingshæmmede.

- Det er så glædeligt, at vi nu får et sted, hvor udviklingshæmmede kan komme om aftenen. Det sted har vi manglet, sagde han.

Under fremlæggelsen af budgettet havde borgmester Benedikte Kiær (K) også vist sin støtte til budgettet. Hun fremhævede både ældre- og beskæftigelsesindsatserne, den grønne omstilling og anslægsinvesteringerne som positive.

- Jeg vil sige tak til mine gode kollegaer. Det her har ikke være nemt, men jeg synes, at vi har fået det bedste ud af det.