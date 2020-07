Festivalen plejer at tiltrække et stort publikum fra nær og fjern. Foto: Allan Nørregaard

Det bliver en god men anderledes Passage Festival

Helsingør - 20. juli 2020

Helsingør: Der har aldrig været tvivl om, hvorvidt årets Passage Festival ville blive gennemført eller ej - til gengæld er udformningen radikalt anderledes, end den var tænkt for bare et halvt år siden.

Oprindeligt skulle Passe Festival have fejret 10-året for kultursatsningen i Helsingør med store spektakulære shows i Helsingørs Kulturhavn.

Tusindvis af mennesker skulle have været med til fejringen, men sådan skulle det ikke gå. Coronapandemien satte en stopper for samlingen af de mange mennesker, og derfor fik arrangørerne pludselig travlt med at lægge planerne om. Nu er de klar til at løfte sløret for et spændende program, hvor internationale såvel som danske kunstnere udforsker de rum, helsingoranerne selv har opsøgt i de sidste måneder på gå- og cykelture i omegnen af Helsingør, og dér hvor de bor.

På stranden og markerne, i skoven og parcelhuskvartererne, ved plejehjemmene og i byen.

Mange steder har festivalen præsenteret gadeteater i en årrække, men i år er endnu flere steder repræsenteret takket være kommunens borgere, der har hjulpet med at finde alle de rette steder, hvor gadeteater kan sprudle.

En af de markante ændringer ved dette års Passage Festival er, at der helt frem til sommeren 2021 vil blive præsenteret både færdige værker og værker i proces; blandt andet gennem Passage Festivals nye platform »bypass«, hvor kunstnere får mulighed for at prøve kræfter med offentlige rum i Helsingør.

Under Passage Festival fra den 27. juli til den 1. august kan du indtil videre opleve bypass-projekterne »Ved ribbevæggen - Ekko fra en skole« af Convoi Exceptionnel (DK). Deres »Trilogi for Læringsrum« blev sat på standby i foråret og i stedet kan man opleve et prelude til trilogien; Man træder ind i den ellers velkendte gymnastiksal, nu et univers af videoprojektioner, dagslys, røg og koreografiske bevægelser. Som et rumlig billeddigt. Derudover kan man opleve »Everyday People« af Society of Labyrinthian Anarchaeology (DK), der byder på en situationistisk vandring gennem steder og ikke-steder i Helsingør.

Udover en række danske kunstnere har arrangørerne sørget for en masse spændende international gadeteater. I samarbejde med Dansehallerne i København, præsenterer Passage Festivalen eksempelvis den norske koreograf Ingri Fiksdal's »Diorama« for Helsingør på Julebæk Strand. Med koreografi som linse, iscenesætter Fiksdal dele af naturen ved at blande elementer fra det urbane rum ind i landskabet, og dermed ændre konteksten for begge dele.

Derudover kan man opleve de franske klovne »Drôle d'Impression af Dédale de Clown, der kaster sig ud i plakatopsætningens svære kunst eller Les Frères Troubouch er en versionering af Asterix og Obelix. Uden hjelm og Idéfix, men med grillpølser og broderkærlighed.

Grundet de omskiftelige tider, kan der opstå programændringer og -tilføjelser, også under festivalen. De annonceres alle på www.passagefestival.nu, hvor også programmet og billetter til betalingsforestillingerne findes. De koster alle 50 kroner.