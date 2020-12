Renovationsgebyret stiger næste år. Til gengæld bliver der hentet mere affald ved husstandene. Foto: Presse

Det bliver dyrere at få hentet sit affald

Bedre affaldshåndtering og mere genanvendelse er begrundelsen for, at renovationsgebyret stiger i 2021. Mere affald indsamles direkte ved husstandene

Helsingør - 10. december 2020

Prisen for at få hentet affald stiger for private kunder i 2021. Stigningen er på 741 kroner for et gennemsnitligt enfamiliehus, så det samlede renovationsgebyr fremover bliver på 3.480 inkl. moms. Det oplyser Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse.

- I 2021 kommer vi til at yde en langt bedre affaldshåndtering end tidligere. Det handler selvfølgelig om, at vi øger servicen og fremover henter affald sorteret i flere beholdere og fraktioner hos kunden. Det har mange glædet sig til - og nu er vi i gang. Til glæde for miljø og klima. Men alt har jo sin pris, og derfor hæver vi som planlagt renovationsgebyret, så økonomien hænger sammen. Sammenlignet med andre kommuner i Nordsjælland har vi dog stadig en konkurrencedygtig pris, forklarer Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Mere sortering Stigningen i gebyret skyldes en kombination af flere faktorer - dog primært udgifter i forbindelse med udrulningen af den nye affaldsordning med mere sortering ved husstanden. En del borgere er gået i gang med sorteringen i plast, metal, pap/papir, mad- og restaffald - og har fået nyindkøbte beholdere.

I 2021 kommer endnu flere husstande med i ordningen - og i løbet af året skal der også findes løsninger til indsamling af nye fraktioner som pap, tekstiler og farligt affald.

Niveauet på renovationsgebyret påvirkes dog også af, at priserne for behandling af forbrændingsegnet affald er steget, og indtægterne for metal og papir er faldet væsentligt - samt af et underskud i affaldsselskabet i 2020 bl.a. som følge af storskraldsordningen, som skal dækkes.

For etageboliger, der har fælles affaldsindsamling, er prisstigningen lidt mindre - 476 kroner årligt.

Mere miljøvenligt Fra 2021 tilpasses afhentningsfrekvenserne i storskralds- og haveaffaldsordningen fra 10 til 6 afhentninger på storskrald og fra 7 til 4 afhentninger på haveaffald. Baggrunden er, at genanvendelsen - og dermed miljøgevinsterne - i storskraldsordningen er væsentlig lavere end på genbrugspladsen - og at en ny bynær - og ekstra - genbrugsplads er på vej. Samtidig bliver det ikke længere muligt at aflevere til småt brændbart i storskraldsordningen, hvilket skal gøre sorteringen og dermed genanvendelsen bedre fremover.

Renovationsgebyret for 2021 deles i fire lige store aconto-regninger med 1. aconto til betaling 1. februar 2021. Prisen for affald skal behandles og godkendes af byrådet i januar.

