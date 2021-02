Designertasker stjålet fra morgenstunden

En listetyv var lørdag morgen på spil i Svingelport i Helsingørs indre by. Klokken 5.50 om morgenen gøede familiens hund voldsomt, og det skulle siden vise sig at have sin årsag. En tyv havde nemlig været inde i villaen og stjæle designertasker. Tyven er formentlig kommet ind via en ulåst dør.