Et vindue blev aflistet, og herigennem blev sofaen stjålet. Arkivfoto

Designersofa stjålet gennem vindue

Espergærde: Fredag klokken 12.55 blev et indbrud i en villa på Tibberuplund i Espergærde anmeldt. Indbruddet er foregået i tidsrummet fra onsdag den 17. februar til fredag den 19. februar.

Måden man er kommet ind er ved at afliste og opbryde et stuevindue. Man har kun været i stuen, og her fra stuen er der fjernet en designersofa af mærket Finn Juhl.