Derfor lukkes Kronborg for museumsgæster

Det er ikke i morgen, torsdag, man skal planlægge et kulturelt smut forbi Kronborg Slot, hvis man ønsker at se indersiden af de gamle bygninger.

Mødet finder sted på et tidspunkt, hvor Europarådet er under pres, og emner som rådets aktuelle udfordringer, fremtidige rolle og mission vil derfor blive diskuteret under en arbejdsmiddag på slottet. Det skriver Udenrigsministeriet på deres hjemmeside.

Slottet holder nemlig lukket for offentligheden, da det skal danne ramme om Europarådets årlige ministermøde, hvor udenrigsministre fra de 47 medlemslande vil deltage.

Under det danske formandskab har fokus særligt været på menneskerettigheder, der i april 2018 ledte til vedtagelsen af »København-erklæringen«, der skal sikre udviklingen af det europæiske menneskerettighedssystem.

Ministermødet er den største af en række begivenheder, som Danmark har været vært for siden overtalelsen af formandskabet for Europarådets Ministerkomité i november 2017.

Fra slot til hotel

I to dage skal ministrene være samlet, og på fredag rykker de mødet til Strandhotel Marienlyst.

Her vil politikerne fortsætte deres drøftelser om fremtiden, andre aktuelle emner og træffe en række beslutninger, inden det bliver tid for udenrigsminister Anders Samuelsen at gøre status og overdrage formandskabet til sin kroatiske kollega, der skal besidde posten det kommende halve år.

Det store ministermøde løber sammen med en række andre begivenheder, som F. C. Helsingørs afgørende kamp for at blive i Superligaen og det store kulturelle Pinsetræf.