Artiklen: Derfor brager det over Kronborg

Derfor brager det over Kronborg

I anledningen af Flyvevåbnets 70 års fødselsdag vil flere store militærfly flyve over Kronborg klokken 14.10.

I dag er det Flyvevåbnets 70 års fødselsdag, og det fejres med et brag. I anledningen af fødselsdagen vil to Hercules C-130 fly, samt nogle F-16 fly brage over Kronborg klokken 14.10.