Der var røg uden brand

Normalt siger man, at der ikke er røg uden brand, men det var netop tilfældet ved 12-tiden i Meny på Øster Torv i Espergærde Centeret. Her opstod der så meget røg, at alle kunder og personalet måtte forlade butikken. Da brandvæsen og politi kom frem, viste det sig, at der var tale om røg fra en kompressor - men at der ingen ild var, hvorefter kunderne kunne genoptage deres indkøb, oplyser Nordsjællands Politi