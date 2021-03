Der sad tre mand på en ... - ude midt i sejlrenden for færgerne mellem Helsingør og Helsingborg. Foto: DSRS Helsingør

Der sad tre mand på en ...

Morsomt var det nok ikke for de tre mand, som søndag befandt sig i en lille bitte jolle midt i trafikseparationen mellem Helsingør og Helsingborg, men situationen gav mindelser om sketchen.

For søndag klokken 17.05 fik Dansk Sørednings Selskab Helsingør melding om, at der sad tre mand i en meget lille jolle, som havde fået motorstop. De lå lige i skudlinjen for færgerne, så den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) er den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, blev adviseret.