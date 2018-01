Et par gange om året ligger en eller to af HH-Ferries? Mercandiafærger oftest ved kaj ved Kongekajen i forbindelse med klargøring og vedligeholdelse. Foto: Andreas Norrie

Der er mindre dieselos på Kongekajen

Installationen af et såkaldt landstrømsanlæg på Kongekajen har sparet naboer, borgere i indre by og miljøet for en større mængde dieselos, fremgår det af årsberetningen fra havnechef Jesper Schrøder til medlemmerne af Helsingør Havns bestyrelse, som består af medlemmerne af Økonomiudvalget.

Baggrunden for anskaffelsen af anlægget på 128 ampere var, at HH-Ferries ad flere omgange og i en længere periode havde færgen Mercandia VIII liggende ved kajen, som havde dieselmotorerne kørende om natten, hvilket også gav naboklager. Dette kan nu undgås ved brug af landstrømsanlægget.

Mere erhvervstrafik Mercandia-færgen var ikke den eneste erhvervsaktivitet ved Kongekajen i løbet af året. For det fremgår nemlig af den 100 procent kommunalt ejede havns foreløbige regnskabstal, at man i år også har haft flere anløb af fragtskibe, som har losset materialer af fra kajen - selv om Helsingør Havn ikke er en klassisk erhvervshavn, når man ser bort fra færgetrafikken fra HH Ferries' Scandlines-overfart og Sundbusserne.

Senest i november ankom også et skib med de store nye kedler til Forsyning Helsingørs store nye flisfyrede kraftvarmeværk på Energivej. Også her skete losningen på Kongekajen.

Selv om indtægterne er stigende, så er udgifterne det også, hvilket betyder, at årsregnskabet sandsynligvis bliver mindre end budgetteret. Årsregnskabet for 2017 forventes dog stadig at give et plus på lidt over 2,2 millioner kroner