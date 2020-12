Der en pistolmand med to kaniner i min kælder!

Flere patruljer rykkede torsdag eftermiddag klokken 13.45 til Fiolgade i Helsingørs indre by efter en anmeldelse om, at en ukendt mand havde taget ophold i en kælder og havde en pistol samt to kaniner på sig. Patruljerne kunne efter et stykke tid konstatere, at der var tale om en legetøjspistol, mens kaninerne var ægte nok og i øvrigt havde det godt, oplyser Nordsjællands Politi.