Da M/S Pernille sidste tur i oktober var fremtiden stadig uvis for Sundbusserne, som har været særdeles hårdt ramt af både coronakrisen og ikke mindst grænselukningen for turister. Foto: Thomas Olsen

Denne dato genopstår legendarisk færgerute

Fra 16. juni genoptager Sundbusserne sejladsen mellem Helsingborg og Helsingør. De trofaste gæster har ventet utålmodigt på igen at kunne ’TURA på riktigt’, tage på strøgtur, museum eller restaurant i Helsingør,lyder det fra rederiet.

Helsingør - 04. juni 2021 kl. 11:11 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Siden oktober har M/S Pernille ikke stævnet ud fra Helsingør Havn, men den 16. juni klokken 10.00 er alle mand på dæk igen for at bringe gående passagerer på tværs af sundet.

- Vi har mange forventningsfulde gæster, der har glædet sig til, at vi genåbner ruten. Det har vi ikke mindst kunnet mærke på den massive aktivitet, der er på vores sociale medier, på mail og på telefon. Så det er glædeligt at stå klar med en sejlplan for sæsonen 2021, siger Hans Froholdt, direktør i Sundbusserne i en pressemeddelelse.

Den populære rute går fra centrum af Helsingborg til centrum af Helsingør på blot 20 minutter. Faktisk bliver nogen ombord for at nyde den svenske tradition 'TURA'. I TURA på riktigt', hvor man nyder samværet ved bordene over et stykke smørrebrød, en kold øl eller et køligt glas vin før man går af borde.

- Vi åbner lige, hvor skolernes sommerferie starter i Sverige. Og selvom vi ligger så tæt på den svenske kyst, så ved vi, at vores gæster oplever turen til Helsingør som en reel ferie. De tager en dag eller et par dage ud af kalenderen for at nyder alt det, de elsker ved Danmark og Helsingør. Shopping, mad og drikke, kulturoplevelser og koncerter, siger Hans Froholdt.

Sverige har åbnet Sverige har allerede åbnet for danske turister, som ikke længere behøver eksempelvis at vise en negativ test. Turister fra blandt andet Skåne, Halland og Blekinge kan også rejse frit ind i Danmark mod fremvisning af en negativ test. Til gengæld fraråder de danske myndigheder fortsat al ikke nødvendig indrejse i Sverige på nær ophold i en egen ødegård eller lignende. Smitten er dog faldende i Sverige og ikke mindst i Skåne. Derudover går det stærkt med de svenske vaccinationer, hvor flere end 46 procent har fået første stik. Med andre ord kan de danske rejsevejledninger godt ændre sig i den kommende tid.

M/S Pernille sejler fra Helsingborg hver hele time med første afgang klokken 10.00. Fra Helsingør er første afgang klokken 10.30. Sidste tur fra respektive havn skifter afhængig af ugedag,

