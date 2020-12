Denne dag får alle kommunens plejehjemsbeboere tilbudt første stik

Se billedserie Udover kommunens syv plejehjem, så bliver beboerne på Helsingør Rehabiliteringscenter HRT her på Poppelgården også tilbudt vaccinen. I foråret var der et alvorligt smitteudbrud på stedet. Foto: Allan Nørregaard

Helsingør - 29. december 2020 kl. 11:22 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

11. januar klokken 09 begynder vaccinationen af beboerne på kommunens syv plejehjem og genoptræningscentret HRT.

Der bliver arbejdet på højtryk på, at alt er klar til den første del af vaccinationen af beboerne på Helsingør Kommunes plejehjem og genoptræningscentret HRTi Snekkersten, når to biler med den længe ventede vaccine ankommer 11. januar klokken 9.

- Det er utrolig opløftende. Det løser ikke alt, men det betyder rigtig meget, siger centerchef Magrethe Kusk Pedersen, der står i spidsen for Center for Sundhed og Omsorg.

Hun fortæller, at vaccinationen kommer til at ske på de syv plejehjem Bøgehøjgård, Falkenberg, Kirstinehøj, Montebello, Grønnehaven og Strandhøj. Også patienterne på genoptræningscentret HRT bliver vaccineret.

I alt har kommunen meldt 460 beboere ind til Region Hovedstaden, som har ansvaret for organiseringen af vaccinationerne. Derudover regner man med, at 350 ansatte på stederne med borgerkontakt vil få vaccinen samme dag. Vaccinen er frivillig, og beboerne kan vælge at sige nej til vaccinen frem til dagen.

- Det er arrangeret sådan, at det er medarbejderne, som er på arbejde på dagen, som vil få vaccinen. Det resterende personale vil få første stik relativt hurtigt efter, men det kommer til at ske på hospitalet, fortæller Margrethe Kusk Pedersen.

20 smittede ansatte

Centerchefen lægger ikke skjul på, at ældreområdet er presset, og der har været udbrud på plejehjemene.

- Vi er pressede, men vi er heldigvis i stand til at leve op til kravene. Men vi er både udfordret af, at vi ikke bare pt. har 20 smittede sendt hjem, men også et langt større antal, som ikke kan gå på arbejde, fordi de venter på et testsvar eller har været i nær kontakt med en smittet, forklarer Kusk Pedersen.

I denne tid er der tre plejehjem, hvor der er indført besøgsrestriktioner på grund af smitte. De nærmeste pårørende er der dog ikke lukket for.

I coronaens første periode havde kommunen større smitteudbrud på plejecentre og på særligt genoptræningscentret HRT på et tidspunkt, hvor sygdommen stadig var ny.

Flere indlagte i kommunen

Vaccinen kommer ikke et øjeblik for sent i Helsingør. For situationen i kommunen ser nemlig ud til at være blevet forværret siden før jul. Således oplyser Helsingør Kommune, at der tirsdag var 16 indlagte med Covid-19 fra kommunen på Region Hovedstadens hospitaler. Umiddelbart før jul var tallet syv.

Kommunens såkaldte incidenstal ligger også fortsat højt på 436,4. Det dækker over, at der har været 273 smittede indenfor de sidste syv dage.

Vaccinen skal som bekendt gives over to omgange, og det skal ske efter 21 til 28 dage efter første stik.