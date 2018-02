Den nye idrætsby er digital

Når Idrætsbyen i Espergærde åbner dørene i august, er det for fleksible idrætsrum og en række nyskabende digitale og tekniske løsninger, som ikke tidligere er set i dansk idrætsbyggeri. Bl.a. bliver idrætsbyen udstyret med et laboratorium, som især vil komme idrætsundervisningen på Espergærde Gymnasium og HF til gode.

- Jeg glæder mig meget til at vi kan tage de nye bygninger i brug. I laboratoriet kan vi for eksempel teste eleverne på iltoptagelse og kondital, springstyrke, maksimal løbehastighed og acceleration og løbeøkonomi, og det giver os helt nye muligheder i undervisningen. Og så får eleverne i det hele taget en del mere plads at boltre sig på, forklarer han.

Optager træningen Der vil desuden blive opsat videokameraer i de største rum til optagelse af træningen, som derefter kan fremvises på skærme. Flere rum får brugerstyret lysregulering, så lyset kan tilpasses aktiviteterne. Hele idrætsbyen får herudover gratis wifi, så brugerne kan udnytte de mange muligheder for apps, træningsprogrammer og foreningshjemmesider, der bliver gjort tilgængelige via QR-koder.

Tilbud i kø

Idrætsbyen har et areal på 2.500 kvm og kommer til at rumme bl.a. en multihal til badminton, tennis, basketball og springgymnastik, en danse- og kampsportshal, bouldervæg til klatring, en fleksibel hal til squash og yoga, et fælleshus til undervisning og klubmiljø og et hus til styrketræning og fitness. Hertil kommer udearealerne, hvor brugerne vil få mulighed for at dyrke crossfit og streetfodbold og slappe af i gårdhaven.