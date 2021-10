Demonstration: Nej tak til flere besparelser på handicapområdet

Det specialiserede socialområde er alt for længe blevet svigtet, lød et af budskaberne til tirsdagens demonstration.

Det silede ned tirsdag eftermiddag, men det var ikke nok til at stoppe godt 25 demonstranter. Med paraplyer stimlede de sammen foran rådhuset i Stengade. »Giv os nu det løft,« stod der skrevet med blokbogstaver på et banner, som de havde hængt op på muren, og som dermed understregede deres i forvejen ret klare budskab.

- Vi vil have handicapområdet – eller det, der hedder det specialiserede socialområde – på finansloven. Det er nødvendigt, for der mangler rigtig mange ressourcer her, samtidig med at mange kommuner må spare. Det viser det netop vedtaget budget i Helsingør jo også, fortæller Søren Rasmussen, der demonstrerede som repræsentant for #Enmillionstemmer.

I alt ville KL afsætte op mod fem milliarder kroner fordelt ud over en treårsplan, der skulle sikre bedre kvalitet og økonomi på området. Men det lykkedes ikke at få så meget som en krone mere sendt ud i kommunerne, og derfor er sidste udvej nu at prøve at råbe politikerne på Christiansborg op forud for de kommende finanslovsforhandlinger.

- Der er valg lige om lidt, og kigger man på, hvor stemmerne er, så er det jo ikke på det her område. Der er for eksempel langt flere ældre, end der er folk i den her gruppe, og derfor er det her, man sparer.

- Udfordringerne er mange. Det specialiserede socialområde rummer mange mindre grupper, der nu må slås om pengene indbyrdes, og det er ikke fair, lyder det fra Jacob Svendsen fra Lev Helsingør, der pointerer, at det er en svær kamp at kæmpe midt i et valgår.

Mange gode taler

Under demonstrationen blev der holdt et væld af taler. Om tilstanden på området. Om kommunernes arbejde. Om de svære forhold, man lever under, hvis man har psykiske eller fysiske udfordringer.

- Tilstanden på det her område er ligesom vejret lige nu. Det er forfærdeligt, lød det fra Hans Jørgen Møller fra Dansk Handicap Forbund, mens Lisbet Jørgensen fra Bedre Psykiatri Helsingør også gjorde det klart, at det specialiserede socialområde alt for længe er blevet svigtet.



- Man siger at et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste. Vurderet på den måde ser det ikke godt ud i Danmark i dag. Faktisk ser det ret katastrofalt ud. Vi får flere alvorligt syge, flere børn og unge kommer aldrig i uddannelse og arbejde, vi får flere brudte familier, som følge af de belastninger, de udsættes for - alt for mange, som kunne have fået et liv med familie, arbejde og fællesskaber bliver kørt ud på et sidespor, fordi de ikke bliver hjulpet i tide, sagde hun.

Udover Søren Rasmussen, Jacob Svendsen, Hans Jørgen Møller og Lisbet Jørgensen var også Mette Halkjær fra Autismeforeningen Nordsjælland, Allan Berg, byrådspolitiker for Enhedslisten og Lene EK Christensen, formand for socialpædagogerne blandt dagens talere.

Tirsdag var også åbningsdagen for Folketinget, og det var derfor ikke helt tilfældigt, at det netop var denne dag, at demonstrationerne fandt sted. Der blev tirsdag eftermiddag demonstreret i mange byer landet over.