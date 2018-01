Den Internationale Højskole på Montebello Allé lægger op til debat om demokrati på et seminar den 4. februar. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Demokratiseminar på Den Internationale Højskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Demokratiseminar på Den Internationale Højskole

Helsingør - 25. januar 2018 kl. 20:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vores demokrati udfordres af en lang række faktorer som ulighed, indvandring og vrede vælgere, som har mistet tilliden til deres politikere. Søndag den 4. februar holder Den Internationale Højskole derfor et 1-dags seminar for alle demokrati-interesserede. Sammen med eksperter på området udforsker og skal man debattere demokratiske værdier og institutioner.

- Et sundt demokrati er grundlæggende for vores lands sundhed. Det kræver oplyste og velinformerede borgere, et robust uddannelsessystem og en fri presse. Tolerance for forskelligheder, retfærdige valg og et tillidsfuldt retssystem. Og ikke mindst gennemsigtighed og ansvarlighed på markedet, hedder det i en pressemeddelelse fra Den Internationale Højskole.

- De seneste år har vist, at vores demokrati er under pres. Mistilliden til den politiske elite og institutionerne er vokset og populisme og nationalisme har vundet indpas. Desuden har de seneste års tilgang af migranter og flygtninge til Europa kompliceret billedet yderligere. For ikke at tale om, hvordan de sociale medier har ændret borgernes måde at (inter)agerer med hinanden og de demokratiske institutioner på, hedder det videre i pressemeddelelsen.

Med seminaret sætter Den Internationale Højskole fokus på, hvorfor vores demokrati er under pres, hvordan de demokratiske værdier udfordres og hvilke nye værdier, der er ved at vinde indpas.

Konferencen er åben for alle demokrati-interesserede og skydes i gang med oplægsholderne Christoph Houman Ellersgaard (PH.D./CBS) og Andreas Møller Mulvad (PH.D./CBS), kendt for bøgerne "Tæm Eliten" og "The Power Elite".

Silas Harrebye (Associate professor/RUC) taler om 'the Positive Shock Therapy' som sit bud på, hvordan vi kan sikre vores demokratiske værdier og institutioner. General Sekretær Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp og Mads Nygaard, co-stifter af venligboerne, har sammen et indlæg om nye demokratiske værdier repræsenteret ved frivillighed.

Der er åben for paneldebat med alle oplægsholdere og seminaret foregår på engelsk.

Tilmelding på events@ipc.dk