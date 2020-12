Delvis nedlukning bekræftet: Disse ting lukker ned

På et pressemøde klokken 12 mandag, bekræftede statsminister, Mette Frederiksen (S), at Helsingør er blandt kommunerne, der skal lukke delvist ned.

Fra på onsdag og frem til den 3. januar 2021 bliver hverdagen anderledes for borgerne i Helsingør Kommune. Det står klart, efter at det på et pressemøde mandag blev bekræftet, at Helsingør og 37 andre kommune skal lukke delvist ned.